No seguimento do ciclo de exposições temporárias do Museu Henrique e Francisco Franco, que procuram dinamizar um espaço cultural de grande relevância para a memória cultural do modernismo português, inaugura hoje, dia 14 de Junho, pelas 18 horas, a exposição (da pura visualidade) ou da pintura aumentada do artista Carlos Valente.

Segundo o artista, o projecto expositivo consiste...