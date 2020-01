Aos 22 anos André Mesquita fez a sua estreia absoluta na I Liga do futebol português. Aconteceu na última segunda-feira, no jogo do Marítimo em Alvalade contra o Sporting, mesmo que tenham sido apenas cinco minutos em campo (contando já com os quatro minutos de compensação concedidos pelo árbitro) mas os suficientes para o jovem jogador verde-rubro exprimir no Instagram a felicidade...