Carla Fernandes foi a vencedora do Torneio Comemorativo do 26º Aniversário do Comando Operacional da Madeira em golfe, disputado na modalidade de stableford net, no passado domingo no Campo de Golfe do Santo da Serra.

A vencedora obteve o 1.º lugar net, com 43 pontos, superiorizando-se a Vítor Rodrigues (41 pontos), que se classificou no segundo lugar. A terceira posição foi para...