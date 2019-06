Uma mulher e uma criança de 8 anos foram transportadas ao hospital, por precaução, após o carro onde seguiam ter capotado, ontem, na via rápida, no Funchal.

O acidente ocorreu no sentido Funchal - Câmara de Lobos, na saída para o Pilar, sendo que após se despistar o carro capotou. Quinze operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local, apoiados por quatro viaturas,...