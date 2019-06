Capela da Matur não passou de provisória

Quase se perdem no tempo as memórias da antiga capela que existia onde hoje se encontra o que resta do complexo da Matur, no sítio da Queimada, em Água de Pena. Se dúvidas há em relação ao porquê do seu estado de abandono, as mesmas são extensivas à dedicação do antigo templo. Por entre leigos e religiosos, há quem assegure tratar-se da ‘Capela do Perpétuo Socorro’, para outros...