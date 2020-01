No âmbito da divulgação das actividades lúdico-desportivas na Natureza, mais concretamente da actividade do canyoning, o Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, está a providenciar a colocação de painéis informativos e setas de orientação nas áreas próximas às ribeiras utilizadas para a prática da actividade.

Nos sete painéis informativos,...