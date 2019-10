Pedro Freitas está imparável. Com um novo projecto musical, o artista madeirense tem vindo a animar as mais variadas festas que se realizam um pouco por toda a Região.

Amanhã, pelas 21 horas, actua na Taberna Pilares, no Caniço. Já no sábado, dia 19 de Outubro, realiza um espectáculo no Montado do Pereiro, pelas 13h30. No domingo, dia 20 de Outubro, volta ao Snack Bar - Jardins de...