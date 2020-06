Cantina El Mexicano acolhe hoje ‘1.º Torneio Flash’

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe o ‘1.º Torneio Flash’ do popular jogo de cultura geral ‘Dr. Why’, que agora, devido à pandemia, realiza-se através do telemóvel. O torneio decorre das 22 horas à 01 da madrugada.

“Esta semana, aproveitando os feriados, teremos no ‘Mexicano’ um torneio de apenas duas noites. Assim, qualquer equipa pode jogar, mas quem registar a equipa (na APP para android ou em www.drwhyquiz.com) também pontua para o ‘1º Torneio Flash Cantina El Mexicano’”, explica.

A entrega de prémios aos vencedores do torneio acontece na sexta-feira, dia 12 de Junho, no final das rondas de ‘quiz’.

Além deste torneio, a Cantina El Mexicano promove, nos próximos dias, vários momentos de animação, que prometem animar as pessoas que estiverem naquele espaço do Centromar, que serão dadas a conhecer na edição impressa do DIÁRIO.