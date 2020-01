Cantigas de Ano Novo

Chegou aquela altura do ano em que vários grupos constituídos por homens e mulheres passeiam pelas ruas, cantando de porta em porta e desejando às pessoas um feliz ano novo.

Falamos das Janeiras e a Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos não fica alheia à tradição promovendo este sábado, entre as 19h30 e as 2 da madrugada, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos,...