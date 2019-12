O ‘Vamos Cantar os Reis’ junta vários grupos culturais madeirenses para os cânticos típicos da época. Neste evento da ACAPORAMA – Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, que marca o aproximar do fim da ‘Festa’, caberá à comadre Valkira abrir as hostilidades com a habitual distribuição de bolo-rei e ginja do Curral das Freiras pelos presentes.

Após este momento inicial, seguem-se as actuações de vários grupos musicais provenientes de várias freguesias, nomeadamente das Casas do Povo de Serra de Água; São Roque do Faial; Campanário; Monte; Santa Cruz e Porto Moniz.

Também o Grupo Etnográfico da Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos e o Grupo de Cantares, Acordeões, Cordofones e Pastores do Monte da Casa do Povo da Ponta do Sol vão dar conta das “vivências, usos e costumes das suas localidades, apresentando cantares e tocares alusivos ao tema e à época, com um repertório que faz parte do riquíssimo património cultural imaterial da nossa região”.

De acordo com a ACAPORAMA, o ‘Vamos Cantar os Reis’ será transmitido em directo, através do canal naminhaterra.tv, “numa forma de promover e fazer recordar, junto aos nossos emigrantes e público em geral, os costumes e tradições da nossa Região, num cartaz turístico ímpar”.

A primeira edição do evento aconteceu em 1994, “sendo já uma referência no cartaz de eventos turísticos da Região, que promete trazer ao auditório do Jardim Municipal do Funchal toda a cor, música e alegria da quadra natalícia e ano novo, com as sonoridades e cânticos típicos da época, uma diversificação de trajes, adereços e instrumentos só vistos nestas ocasiões, assim como a apresentação de uma lapinha gigante e uma moldura com um presépio ao vivo.

Ivone Fernandes e Carlos Pereira (Nené), que é o autor, desde 1994, da adaptação desta tradição de porta em porta em espectáculo de palco, serão os apresentadores de mais um ‘Vamos Cantar os Reis’.