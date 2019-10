Os canoístas do Clube Naval da Calheta Bernardo Pereira, em SS1 Juniores, e Oleksandr Bobuskyy/Luís Nóbrega, em SS2 Juniores, venceram no último sábado as provas das suas categorias na 6.ª etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, disputada na Praia de Santo Amaro de Oeiras. Faltando uma etapa para concluir o campeonato, os canoístas da Calheta lideram nas respectivas categorias....