Candidatura de Cafôfo explica propostas para o turismo a empresários

A candidatura do PS às eleições regionais de Setembro, que propõe Paulo Cafôfo para presidente do Governo Regional, vai iniciar um conjunto de reuniões com o mundo empresarial, em especial àquele mais directamente ligado turismo, para apresentar a visão sobre o sector e os objectivos que se propõe alcançar na governação da Região.

O turismo é uma das prioridades de Paulo Cafôfo,...