Candidatura das Levadas à UNESCO ganha força em 2020

No próximo ano, a candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial da UNESCO ganhará mais fulgor. De acordo com informações disponibilizadas ao DIÁRIO pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), “em 2020 serão dinamizadas mais acções de sensibilização e informação sobre o Bem candidato a Património da Humanidade, bem como serão...