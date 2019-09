Candidatos do PSD-M dispensados por um dia

Mesmo que por instantes, o PSD-M mudou de estratégia à entrada para a última semana de campanha. Quem na noite de segunda-feira esteve no Caniçal estranhou não ver os ‘candidatos da cidade’ que noutros momentos pela ilha compareciam naquele tipo de actividades de campanha. As ordens para que cada um ficasse na sua freguesia terão sido dadas pelo presidente do partido e distribuídas...