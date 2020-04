A Divisão de Honra de futsal 2019/2020 também foi cancelada pela Associação de Futebol da Madeira. A opinião sobre a decisão, neste caso, não é consensual.

O presidente do Canicense, equipa que partia para a segunda fase da competição de futsal na liderança da classificação, concorda com esta medida: “O clube está sempre ao lado da AFM, concretamente do seu presidente, que decidiu...