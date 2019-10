Candidata e dirigentes unidos na resignação ao (im)possível

Cientes do (im)possível, dirigentes, militantes e simpatizantes do JPP não enveredaram em falsas expectativas na sossegada noite eleitoral que ontem voltaram a acompanhar numa unidade hoteleira do Funchal. Lina Pereira, a cabeça de lista do partido à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral da Madeira, foi a primeira a chegar. Faltavam pouco minutos para o encerramento das...