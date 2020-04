O Nat Geo Wild vai emitir pela primeira vez, em Maio, uma programação especial dedicada àquele que muitos dizem ser o melhor amigo do ser humano: o cão. O ‘BarkFest’ será emitido todos os domingos, a partir das 17 horas. Este especial inclui as estreias de ‘Dog Impossible: No Bad Dogs’ e ‘Science of Dogs: X Factor’, entre outras séries e especiais sobre educação canina, amigos improváveis...