O velhinho campo de futebol do Liceu terá um novo piso sintético de última geração dentro de três semanas, apurou o DIÁRIO. As obras de remodelação do designado Campo Adelino Rodrigues iniciaram-se ontem e vão beneficiar estudantes matriculados na Escola Secundária Jaime Moniz, nas aulas de Educação Física, e centenas de praticantes de futebol, no sector escolar e federado, em treinos...