A Liga Venda do Sócio, de futebol para veteranos, começa este sábado com a realização de oito jogos.

Depois de a época ter começado com algumas partidas da Alfredo’s Cup e com a Concentração no Porto Santo, agora é a vez do campeonato.

São estes os jogos da primeira jornada, que se disputam hoje: Santo da Serra-Prazeres (18h00), Ribeira Brava-Estrela da Calheta (18h30), AD Machico-Aura...