Alexandre Camacho e Pedro Calado preparavam-se para acelerar e dar luta no asfalto madeirense, quando a pandemia de covid-19 trocou as voltas ao mundo e obrigou a um ‘recolher obrigatório’.

A luta contra a disseminação do novo coronavírus forçou a população a ficar em casa e parou praticamente todas as actividades da sociedade, inclusivamente as competições desportivas. Decretado...