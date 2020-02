A esgrima madeirense consagrou no passado sábado, os novos campeões regionais de juniores na disciplina de florete, numa competição que contou com as formações do CD 1.º Maio, CDR Santanense (CDRS) e ADR Ponta Delgada (ADRPD).

Na competição individual Diogo Gouveia do 1.º Maio sagrou-se campeão da Madeira ao vencer a final João Faria (ADRPD) por 15-11. O bronze foi alcançado por...