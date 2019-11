Campeões de karting coroados no Faial

O Troféu de Karting da Madeira 2019 concluiu-se ontem no Kartódromo do Faial, com o Circuito Faial 5, a quinta e última prova da temporada, que serviu de consagração para os novos campeões regionais: Afonso Silva (Cadete), João Dinis (Super-cadete), António Santos (Júnior), Martim Nunes (Max) e Vasco Diogo Silva (Max Master).

Começando pelos mais novos, nos cadetes, Afonso Silva...