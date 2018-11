Campeões de karting consagrados no Faial

Martim Menezes (Cadete), António Santos (Super cadete), Rodrigo Silva (Júnior), João Bazenga (Max) e Filipe Pires (Max/Master) consagraram-se ontem campeões do Troféu de Karting da Madeira 2018, no decorrer do Circuito Faial 5, disputado no Kartódromo do Faial.

Esta última competição da época, que tinha a particularidade de ser uma corrida solidária para com a Liga Portuguesa Contra...