As jovens campeãs da Madeira de estrearam-se ontem, na praia internacional do Porto na fase final do Campeonato Nacional de voleibol de praia, acabando por estar a um bom nível nos dois primeiros jogos.

Marta Mendes e Frederica Talhinhas, atletas ainda jovens começaram por defrontar a dupla n.º 2 do ranking nacional Juliana Antunes/Tânia Oliveira, tendo perdido por 2-0, com um...