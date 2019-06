O egípcio Ramy Ashour irá apadrinhar a 20.ª edição do torneio internacional da Madeira em Squash, prova que integra o circuito mundial da modalidade - PSA Challenger Tour - e que tem lugar entre os dias 4 a 8 de Setembro, nos courts do Galo Active no Caniço, no Galo Resorts Hotels.

Ramy Ashour conta no seu palmarés, entre outros, com três títulos de Campeão do Mundo, em 2008 , 2012...