Campeão de Portugal volta a erguer troféu

O campeão de Portugal e da Madeira em vela da classe cruzeiros de 2019, voltou no passado domingo a festejar a conquista de mais um troféu, desta feita na mítica travessia Madeira-Porto Santo-Madeira.

A embarcação ‘Cash A Lot’ do skipper Francisco Nóbrega veio a ser a grande figura da Regata Porto Santo Line, organizada pelo Clube Naval do Funchal, ao vencer as duas etapas do evento,...