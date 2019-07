A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado terá a honra de ter o n.º 1 no Skoda Fabia R5 na edição de 2019 do Rali Vinho Madeira (RVM), evento que celebra 60 anos de existências e que integra uma rica história que o arquipélago da Madeira está a comemorar, que são os 600 anos do descobrimentos.

Os campeões de 2018 do RVM conseguiram a maior notoriedade nesta lista de inscritos, sendo...