Campeão ausente num rali de estreias

O Campeonato da Madeira de Ralis 2019 encerra a competição este fim-de-semana, com a realização do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, prova organizada pelo Clube Desportivo Nacional.

Um rali marcado, desde logo, pela ausência do virtual campeão regional, Alexandre Camacho, por questões de racionamento de meios financeiros, uma vez que a equipa Vespas optou por participar...