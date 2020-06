O concelho do Funchal tem 7.356 sarjetas, o que obriga a que a autarquia funchalense tenha de cumprir com o seu exigente plano de limpeza, de modo a evitar inundações no Inverno e os maus odores e a proliferação de pragas urbanas principalmente no Verão. O plano de limpezas da Câmara Municipal do Funchal (CMF) inclui a limpeza das sarjetas, da zona centro, todas as semanas no turno...