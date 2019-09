Campanha sensibiliza

Assinalou-se ontem o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, uma doença que afecta cada vez mais pessoas e que motivou mais uma campanha da Sonae Serra em parceria com a Associação Alzheimer Portugal, iniciativa esta com vista a uma mudança social de comportamentos e melhoria da vida das pessoas afectadas. A campanha passa por todo o país e naturalmente também pela Madeira...