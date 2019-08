Campanha ‘rouba’ pessoal a escolas, saúde e até à cadeia

Se todos os 1.598 candidatos que integram as 17 listas concorrentes às eleições regionais fizerem uso do direito de faltarem ao trabalho durante as duas semanas da campanha, alguns serviços públicos serão obrigados a realizar ajustamentos nas escalas de pessoal. Escolas, hospitais e centros de saúde, corporações de bombeiros são alguns dos serviços que, no limite, podem ter a respectiva...