A selecção portuguesa de andebol conquistou ontem a melhor classificação de sempre no Europeu, ao qualificar-se para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares do Euro’2020, graças a uma vitória incontestável sobre a Hungria, por 34-26, em Malmo, na Suécia, bem como assegurou também a última vaga disponível para o torneio de qualificação olímpico.

Portugal, que contou com o...