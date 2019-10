Campanha ‘Esperança’ de PortoBay entregou 68 mil euros a 6 instituições

Quase 68 mil euros foi o resultado do contributo conjunto de PortoBay Hotels & Resorts e dos seus hóspedes, no âmbito da 7.ª campanha HOPE ‘Small Gestures Big Hopes’ (Pequenos gestos, grandes esperanças). A última campanha anual terminada no passado dia 30 de Setembro, angariou 67.953 euros, que revertem para seis instituições nas localidades onde PortoBay está presente em Portugal....