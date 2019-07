Campanha do PS sem brindes em plástico

A causa ambiental constituiu uma das áreas prioritárias do programa de Governo de Paulo Cafôfo. Uma preocupação que a candidatura aplicará desde já, bem antes do acto eleitoral e com acções concretas.

“Uma das medidas será abolir o uso de qualquer material de plástico nos brindes”, refere a candidatura socialista, sublinhando que esta sensibilidade surge “em linha com as práticas...