O Governo Regional, através da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, vai propor a alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M, que desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo na Região, possibilitando que as Câmaras Municipais tenham mais três anos para incluir as regras de classificação...