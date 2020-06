‘Funchal – Rumo 2030’ não é, para já, slogan de candidatura autárquica. Mais do que um objectivo eleitoral, designa o programa de investimentos do Funchal para a próxima década no valor de 300 milhões de euros e traduz aquela que é “a estratégia de desenvolvimento urbano, social e económico projectada pelo Município”.

Trata-se de “um programa desenhado à altura do tempo em que...