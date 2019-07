A Câmara Municipal do Porto Santo começou, ontem, a realizar o corte de algumas palmeiras, no centro da cidade, mais precisamente no Largo do Pelourinho. A operação deverá prolongar-se ao longo do dia de hoje.

Segundo o vice-presidente da autarquia, Pedro Freitas, esta intervenção acontece por uma “questão preventiva e porque estas palmeiras já têm uma certa idade e mostram algum...