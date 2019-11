Câmara do Funchal recusa colagem ao “pântano” da extracção ilegal

A secretária regional do Ambiente associou, durante o debate do programa de governo, anteontem, na Assembleia Legislativa da Madeira, o polémico caso do furto de inertes da praia da Tabua a um outro, até agora desconhecido, relacionado com o nivelamento da Praia Formosa. Embora ambas as intervenções visassem a movimentação de calhau rolado no litoral madeirense, há uma abismal diferença...