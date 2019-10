Câmara de Lobos em horário nobre

A Liga Venda do Sócio de futebol de veteranos teve, no passado sábado, a primeira jornada, com a realização de oito jogos, de três séries diferentes.

Uma dessas partidas teve como palco o Estádio de Câmara de Lobos, ainda para mais em horário nobre: 16 horas. Foi o encontro do CSD Câmara de Lobos na sua própria ‘casa’, depois de já aí ter jogado para a Alfredo’s Cup. No entanto,...