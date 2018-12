A Câmara Municipal de Câmara de Lobos é uma das cerca de 10% do País que contam com os serviços permanentes de um nutricionista. Um facto que tem permitido desenvolver um conjunto de acções e iniciativas, na área da alimentação e da nutrição, que foram elogiadas por Alexandra Bento, na reunião que as bastonária da Ordem dos Nutricionistas manteve com a equipa camarária, ontem. A...