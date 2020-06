A Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende criar um fundo documental para o Museu de Imprensa - Madeira que servirá de base para o regresso da Revista Girão, já anunciado, previsto para o final deste ano ou no início do próximo com uma nova abordagem, mas mantendo o foco no contexto histórico e cultural do concelho. Simultaneamente, o Município quer despertar o interesse de...