O presidente da autarquia do Funchal, Miguel Gouveia, desmente a afirmação do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, em relação à falta de aproveitamento do financiamento POSEUR no Funchal.

Ao DIÁRIO, o autarca explica que o POSEUR tem sido um dos “pilares estratégicos da governação” no município. Dos 25 projectos que foram submetidos, 24 foram aprovados, estando em...