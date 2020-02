A 13.ª jornada correu da melhor forma para o líder da Divisão de Honra. A Camacha venceu (3-2) no Porto da Cruz e aproveitou da melhor forma a derrota (1-2) do Pontassolense diante do Caniçal. Com estes resultados, o líder da competição passa a ter sete pontos de vantagem em relação ao emblema da Ponta do Sol, o que não deixa de ser uma distância já bastante considerável, embora...