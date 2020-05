O Funchal bateu ontem novo recorde da temperatura máxima este ano ao atingir 32,6ºC (Observatório). Superou em 2 décimas a marca do dia anterior, elevando assim esta que é a terceira temperatura mais alta no mês de Maio no Funchal desde que há registos (anos 40 do século passado).

A confirmar o aviso laranja para o tempo quente na costa sul da Madeira em vigor nos últimos dois dias,...