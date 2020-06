Nesta segunda-feira, a Região Autónoma da Madeira entra numa nova fase de retoma das actividades que foram suspensas ou restringidas com o aparecimento da pandemia de Covid-19, em meados de Março. O calendário do desconfinamento regional nem sempre tem sido coincidente com o nacional. Por exemplo, a Madeira esteve na dianteira na reabertura de centros comerciais, ginásios e igrejas...