Calado quer baixar rácio da dívida sobre o PIB para 100%

A Conta da Região em 2017 motivou um parecer favorável do Tribunal de Contas (TC) com “apenas cinco recomendações” , afirmou o vice-presidente do Governo Regional (GR), ontem, durante a apreciação em plenário desse relatório. Destas cinco recomendações do TC, explicou Pedro Calado, duas não são da responsabilidade do GR, já que estão relacionadas com artigos da Lei das Finanças...