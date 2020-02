Calado premeia chefe do Fisco e reconduz directores-adjuntos

A directora Regional da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais passou a ser remunerada pelo cargo de presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estabilização Tributário da Madeira (FET-M), lugar que não gerava, nos anos anteriores, qualquer gratificação. Lina Camacho, que foi reconduzida pelo vice-presidente do Governo, ocupa o lugar no FET-M por inerência de funções, vai passar a receber 40% sobre o seu vencimento base, isto é, mais 1.493,63 euros/mês, a juntar aos 3.734,06 euros auferidos pela função de directora regional. No despacho 41/2020, de 28 de Janeiro, assinado por Pedro Calado, que determina a composição do conselho de administração e do conselho de fiscalização da estrutura, deixou de constar a alínea que estabelecia a não remuneração pela chefia do FET-M. No primeiro despacho assinado por Calado (154/2018, de 26 de Abril), que nomeia os corpos directivos constava a seguinte alínea: “A inerência de funções no cargo de Presidente do Conselho de Administração do FET-M pelo Director Regional da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais, não dá direito a gratificação”.

Com a entrada em funções do XIII Governo, o vice-presidente assina novo despacho, a 20 de Janeiro, onde já não consta a referida alínea. Questionado pelo DIÁRIO a vice-presidência afirma que “considerando o grau de responsabilidade financeira que acarreta o exercício das referidas funções, de forma transversal para todos os membros do conselho de administração, foi retirada a exclusão do auferir da gratificação para o presidente”.

Quer isto dizer que a directora regional da AT passa a receber pelas funções no FET a partir do dia 1 de Janeiro de 2020. Lina Camacho vê a sua remuneração mensal aumentar consideravelmente, uma vez que passa a auferir de um suplemento de 40%, a juntar ao vencimento de dirigente, mais os abonos previstos para o cargo de directora regional, entre os quais despesas de representação. Na nota explicativa enviada ao DIÁRIO, a vice-presidência faz, contudo, questão de frisar que “no âmbito do exercício das boas práticas, através da Acta de Reunião do Conselho de Administração do FET-M, de 2 de Maio de 20018, foi, por unanimidade, deliberado e aprovado no respectivo ponto sete o seguinte: os membros do conselho de administração do FET, onde se inclui o respectivo presidente, não podem auferir remunerações ilíquidas anuais, a título de vencimento, remunerações suplementares, despesas de representação, subsídios, suplementos ou a qualquer outro título, iguais ou superiores do montante equivalente ao somatório do vencimento e abono para despesas de representação anual do Vice-Presidente do Governo Regional.”

Vogais directores

Feita a ressalva para que os membros do FET-M não ganhem mais do que a respectiva tutela, o despacho 41/2020 estipula a recondução de Rogério de Andrade Gouveia e de Patrícia Dantas nos cargos de vogais do Fundo de Estabilização Tributário. Os dois são directores regionais adjuntos. Recebem pela função a mesma gratificação da presidente, isto é 40% dos respectivos vencimentos: 1.493,63 euros/mês.

Tal como o DIÁRIO revelou na edição 19 de Junho de 2018, com a entrada de Pedro Calado para a pasta das Finanças, a estrutura do FET foi alargada, passando de três elementos no conselho de administração para cinco. A juntar a Lina Camacho, Rogério Gouveia e Patrícia Dantas, compõem a restante equipa José Manuel Ventura Garcês, ex-secretário do Plano e Finanças e responsável pela implementação do FET na Região e Maria de Fátima de Jesus Fernandes Aguiar Pedro.

Patrícia Dantas, actual directora regional Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação, apenas entrou para os quadros da AT-RAM há poucos dias, tendo ficado em segundo lugar do concurso para inspectores tributários nível 1, grau 4. No procedimento concursal, aberto a 27 de Novembro de 2018, constaram 23 candidatos. Vão ser contratados os quatro melhores classificados. A decisão do júri, presidido por Lina Camacho, presidente da AT-RAM e do FET-M, foi publicada no site da Autoridade Tributária a 20 de Janeiro passado.

1,2 milhões atribuídos

Para além do conselho de administração, o FET-M, como o nacional, tem também um conselho de fiscalização, composto por um presidente, Dulce Velosa, directora regional do Orçamento e dois vogais, António Nunes, director dos serviços de Planeamento e Inspecção Tributária e António César Faria, director dos serviços de Contabilidade da direcção regional do Orçamento e Tesouro). Cada membro do conselho recebe uma senha de presença no valor de 100 euros por cada reunião.

O Fundo de Estabilização Tributário da Madeira é um fundo autónomo não personalizado, que funciona como um suplemento remuneratório dos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira da Região, para premiar a sua produtividade. Desde a sua criação, na República em 1997 e na Madeira, em 2006, que é alvo de polémica por recompensar uma classe, encarada como um ‘corpo especial’ dentro da Administração Pública. Quem assinou o despacho de constituição do FET-M foi José Manuel Ventura Garcês, secretário regional do Plano e Finanças, a 17 de Maio de 2006.

O FET-M possui uma natureza mista, assimilando desde a sua génese competências da estrutura orgânica do CAF e do FET nacional, fruto das especificidades regionais que decorrem da regionalização dos serviços e da própria natureza jurídica da AT-RAM, serviço simples na directa dependência da Vice-Presidência do Governo Regional e não um serviço personalizado, como a AT nacional.

No ano passado saíram dos cofres do FET-M mais de 1,2 milhões de euros, como suplemento atribuído aos colaboradores da AT-RAM, o mesmo montante existente no fundo.

Constituem receitas da entidade, segundo a lei, um montante até 5% das cobranças coercivas da AT-RAM derivadas de processos instaurados nos serviços da AT-RAM, apenas as incluídas no âmbito da aplicação do Decreto-lei nº 124/96 de 10 de Agosto e uma percentagem até 10% das seguintes receitas da AT-RAM: custas, taxas de justiça e emolumentos, multas e coimas cobradas nos processos de execução fiscais da RAM. Refira-se que a receita homóloga a nível do FET nacional corresponde a uma percentagem de 63%.