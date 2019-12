Caixa deixa Ponta do Sol

Está em contagem decrescente o encerramento do único balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que fechará portas na Região na sequência do plano de reestruturação definido pela instituição. Será no município da Ponta do Sol. A partir de 20 de Dezembro a CGD deixa ter a agência junto à Câmara Municipal, no entanto a caixa de multibanco continuará no edifício.

Trata-se, segundo apuramos,...