Cafôfo quer “quebrar com a teia de interesses”

Paulo Cafôfo começa a desenhar a sua Moção Global que irá apresentar aos militantes colocando à cabeça a “recuperação social e económica”, a estratégia para vencer as “eleições autárquicas” e o próprio “crescimento do PS-M”, três eixos orientadores, conforme designa, mas não deixa de igualmente ‘alfinetar’ os social-democratas dizendo que pretende “quebrar com a teia de interesses” que na sua opinião “não permite darmos o salto em termos económicos e sociais”.

Apresentar-se-á esta noite na Comissão Política com olhos postos no dia das eleições, marcadas para 25 de Julho não sabendo se terá como adversário Carlos Jardim, mas diz saber o que pretende para o futuro do partido que quer presidir.

“Quero um partido que os madeirenses e porto-santenses sintam que os represente no presente, e que seja a esperança para o futuro. Temos também de inovar, temos de reinventar toda a estrutura partidária, a forma como comunicamos, a forma como nos apresentamos, e todo o nosso discurso político tem de se direccionar para um objectivo: mudar a Região, mudar o modelo económico, mudar a forma de fazer política”, expressa.

“Sinto os jovens cada vez mais desmotivados, com a falta de perspectivas, e muito agravado agora com a crise económica que nos pode levar para uma situação aflitiva se não tivermos um rumo, uma estratégia para nos reposicionarmos nesta fase de recuperação da crise”, desafia os militantes, não tendo dúvidas que o “PS tem as respostas para estas aspirações e que representa a esperança para um novo futuro”.

Para isso, o candidato à liderança do PS-M escolheu Gonçalo Aguiar, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, para coordenador do documento, e se ganhar as internas o autarca é um dos nomes que mais se fala, a par de Duarte Caldeira, para ser novo secretário-geral dos socialistas madeirenses.

Este rejuvenescimento é um “sinal” que pretende colocar “sangue novo” no Partido, que não esconde, assume, sublinhando quer “continuar a aproveitar o crescimento exponencial que o PS teve nas últimas Eleições Regionais, contando com a colaboração de personalidades da sociedade civil, técnicos, profissionais e académicos, para colaborar com o PS na definição de um programa político de grande amplitude, e que vá ao encontro de soluções para o momento difícil”.

Acima de tudo Cafôfo quer “incutir o ritmo” prometendo “soluções para uma recuperação e relançamento da Madeira”. Não é a primeira vez que fala ser necessário “reinventar o modelo de desenvolvimento regional”, e muito menos é novidade que aponta para a “diversificação da base económica, apostando na produção regional”.

Julga premente uma “rede de políticas sociais que atenuem a redução dos rendimentos e o aumento do desemprego”. Como? O candidato diz que tudo isso virá na Moção que está sendo preparada e que será “alvo de uma grande apresentação pública”.

Seja como for, não tira o foco das Autárquicas que decorrem em 2021, prometendo uma dinâmica das estruturas de base, como são as ‘concelhias’ e como uma “nova iniciativa que sucederá aos Estados Gerais, que tão bons resultados deram trazendo muitos quadros qualificados para o Partido e onde foi gerado o programa eleitoral que foi apresentado aos eleitorado”.