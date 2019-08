Cafôfo quer Porto Santo a fazer a mudança

O candidato socialista à Presidência do Governo Regional da Madeira e cabeça-de-lista às eleições legislativas regionais de 22 de Setembro, Paulo Cafôfo, falou ontem ao coração dos portosantenses, salientando num comício realizado no Largo Pelourinho, centro da cidade Vila Baleira, ter ficado agradado com a forma carinhosa como foi recebido, “com muitos abraços, com um entusiasmo...